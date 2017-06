Arctic Tours med Kjell Andersen som sjåfør, tok alle med på en nydelig tur over bar vei, men mye sne i skråningene på Sennaland. Nyveien fra Skaidi og inn mot Hammerfest er blitt god for kjørende. Informasjon på bussen om landskap, historie og folkeferd, samt noen muntre historier og opplevelser gjorde godt gjennom den to timer lange ferden.

I Hammerfest var første stopp på Leirvikhøgda i Rypefjord der vi kunne se Polarbase sitt gigantiske anlegg som det 5. største industri-havneanlegg i landet. Det er bygget ut med 500 meter kaianlegg fordelt på 4 kaier og 520.000 m2 med utendørs areal pluss 38 000 m2 innendørs. En komplett base for aktiviteten i Barentshavet.

Rypefjord kirke var basen hvor andakt og formiddagsmat ble inntatt. Kirken, som før het Indrefjord kapell, fungerte fint til alle formål.

Fra Storsvingen så vi gassanlegget på Melkøya med fakkelen tent. Snøhvit hadde produksjonsstart i 2007 og det er nå ca. 350 ansatte der, samt 500-600 leverandører til anlegget.

Anlegget, som hadde en bygge kostnad på 67 milliarder, er allerede inntjent. Det leverer flere båtlaster nedkjølt gass pr år til en verdi av ca. 250 millioner kroner for rhver last. Omtrent en båt hver femte dag. Nå lå også en båt på Sørøysundet og ventet på gass fra anlegget. Det hevdes at Melkøya vil produsere gass i 60-70 år fremover og det investeres i nye brønner.

Storsvingen bygges ut til boligfelt med en storslagen utsikt. Isbjørnen var det ingen som så.

Etter omvisning på Gjenreisningsmuseet og Meridianstøtten på Fuglenes gikk ferden rundt Storvannet ved Bybo, forbi den nye, store Baksalen skole og til Turistua på Salen. Der ventet et nydelig dekket bord og særdeles god middag hos verten Eirik Bæivi. Han hadde også levert en velsmakende lunsj i kirken.

Byen viste seg fra en fin side, men en vedvarende dis la en demper på opplevelsen, og regnet pøste ned.

Sommerturen markerte sommeravslutningen på Formiddagstreffene som blir arrangert av Alta Normisjon (som i år er 100 år!) og Alta menighet. Møtene er annenhver onsdag formiddag og starter opp igjen 16. august.

Alle ønsket hverandre god sommer da bussen rullet trygt inn til Alta med tørre veier og godvær. Sjåføren fra Kronstad påpekte værskiftet fra Hammerfest til Alta: «I Alta er det alltid godt vær; godt vær og varmt og godt vær og kaldt.»