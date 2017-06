Ungdommen ber for utekontakten i Alta

Utekontakten vil bestå. Flertallet kommunestyret er ikke til å misforstå.

Nå er det kun plasseringen det er uenighet om. Fremskrittspartiets Rut Olsen hevdet at flertallet hadde gått bak ryggen på de ansatte og flyttet utekontakten fra Alta sentrum til Huset.

Leder av utekontakten i Alta, Sofie Bjørnå, sier i en kommentar at Utekontakten har funnet seg godt til rette på Huset. Det er en sentral plass å være og hvor man har en fin kollegagruppe å samarbeide med.

– Vi har samme fokus selv om vi ikke lenger er på City, men skal vi tilbake dit må vi ha en ekstra stilling til utekontakten, for vår egen sikkerhets del når vi er ute i felt, sier Bjørnå i en kommentar.

Hun synes det er en kjempegod nyhet å få rett før ferien at Utekontakten skal ha sitt fortsette virke i Alta kommune.

– Det har vi i posisjonen blitt enige om. Utekontakten skal bestå, sa hovedutvalgsleder Kristin Jensen til avisa i en pause.

Tar vare på oss

Ungdomsrepresentanten Hanna Marie Hatlen fra Alta ungdomsråd slo fast at utekontakten er der hver dag, vil man snakke med dem om noe man ikke kan snakke med foreldrene om så er de der for oss.

– Utekontakten er sykt praktisk plassert mellom Huset, Ungdomsskolen, Finnmarkshallen og nært Sandfallet og videregående skole. Vi er mange unge som føler oss ensomme og er misfornøyde med hvordan vi ser ut hvordan vi kler oss og hvordan vi skal leve livene våre. Vi i ungdomsrådet synes utekontakten er viktig når vi sliter med ensomhet, angst, spiseforstyrrelser eller er suicidale og må ha psykologtime, som det er svært lang vente tid for å få og da er Utekontakten der for oss. husk på hvor viktig de er når vi har blitt dumpet så hardt at vi føler vi er sendt ned fra taket av Finnmarkshallen og det er flere intriger i vennegjengen enn på "Paradise hotell", sa Hatlen til applaus fra de folkevalgte.

Må ligge på sentrum

– Takk for godt innlegg, vi er helt enige med dere og det er kjempeviktig at Alta har utekontakten. Jeg mener den er udiskutabel for oss i Fremskrittspartiet, men plasseringa av utekontakten er vi ikke enige i. Vi vil levere et forslag til å flytte utekontakten til der den var i samarbeid med Kom INN og helsesøster på sentrum. Vi var klare på at utekontakten må ligge på sentrum, det er ikke slik at alle ungdommer vanker på Huset, derfor mener vi den burde ha vært nede på sentrum og at det er der den hører hjemme. Jeg spør meg om posisjonspartiene hadde spurt ungdommene før de besluttet å flytte utekontakten, sa Rut Olsen.

Sykt bra plassering

– Nå skal ordningen med utekontakten evalueres og det er helt klart at når man ung så kan man ikke vente. Når man er ungdom og trenger noen å snakke med, da er det er ingenting som er for dumt å snakke om. Vi synes i posisjonen at det er viktig at utekontakten skal ha kontoret sitt på Ungdommens hus, de skal være ute blant ungdom på kvelds- dag og natt, sa Tommy Berg som slo fast at Ungdata-undersøkelsen tydelig vise at ensomheten er det største problemet som er kartlagt. Mobiltelefon og sosiale medier og press om å være den beste og peneste er et problem i hele verden og også hos oss i Alta. For voksne handler det om hus og biler og andre gjenstander, mens ungdommene har sitt slik undersøkelsen viser. Vi ønsker en evaluering av tilbudet og helsesøstertjenesten og kanskje får vi et meget bra helhetlig ungdomstilbud. Kanskje er det riktig som Frp hevder at dette skal være på Sentrum, det må vi finne ut av, sa Berg.

Deretter ble det besluttet at Utekontakten skal bestå og den skal evalueres på samme måte som tjenesten med sosiallærere skal.