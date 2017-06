– Pass på dine egne, Steinar

Leder i Alta Ap, Steinar Karlstrøm, gikk mandag ut i Altaposten og karakteriserte helseløftene som finansminister Siv Jensen (FrP) og regjeringsmedlem Frank Bakke-Jensen (H) ga på vegne av regjeringspartiene, som et gedigent mageplask. Nå tar Rut Olsen et oppgjør med hva Ap selv har gjort for å få sine politikere i posisjon på fylke og sentralt hold til å jobbe for sykehustilbud i Alta.

– Toppkandidaten vår, Bengt Rune Strifeldt, har ved flere tilfeller prøvd å løfte sykehussaken inn i fylkespolitikken. Dessverre har fylkesordføreren stoppet dette gjennom kreativ bruk av reglementet, selv om Strifeldt hadde flertallet bak seg. Fylkesordfører Runar Sjåstad argumenterte med at å jobbe for fødeavdeling og akuttilbud var som å piske en død hest, påpeker Olsen.

– Bruk energi på Ap

Kommunestyre- og fylkestingsrepresentanten for Frp synes Steinar Karlstrøm burde bruke energien på sine egne partimedlemmer enn å angripe Frp-leder Siv Jensen. Olsen mener Ap-lederen har nok å ta tak i her. Karlstrøm begrunnet sitt bilde om mageplask på følgende måte:

– Ut fra de forhåpningene som er skapt hos befolkningen i Alta når selveste finansministeren og en av de mektigste i regjeringen tar turen til Alta for angivelig legge fram en storsatsing på helsetilbudet, framstår det som kommer ut som et gedigent mageplask.

– Intet nytt

Rut Olsen viser til at når helseministeren nå instruerer Helse Nord til å etablere CT/MR og andre tilbud til Alta, så er oppbyggingen av helsetilbudet kommet et lite stykke lenger enn tidligere.

– Synes faktisk Ap og Steinar bør ligge litt lavt i denne saken. Verken første eller andrekandidaten til Ap, Sjåstad og Ingalill Olsen, hjelper Alta. De er 100 prosent mot sykehus i Alta. På fylkesnivå har Ap en tidligere Alta-ordfører som motarbeider Alta i sykehussaken. Og mulig det var mageplask fra Siv Jensen, men da ligger i så tilfelle Steinars egen partileder Jonas Gahr Støres lenket på havets dyp. For mange år siden som helseminister lovte han CT og MR uten å følge opp det.