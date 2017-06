Tirsdag 20. juli hadde Altaposten oppslag i papiravisa på at fødetilbudet i Alta blir redusert når nærsykehuset er ferdigbygd. Antall barselsenger på fødeavdelingen reduseres fra fem i dag til to i den nye fødestua i nærsykehuset.

Det stemmer ikke at kapasiteten for nybake mødre reduseres, ifølge Finnmarkssykehuset.

– Det som er riktig er at det bygges i tråd med vedtak fra 2016. Da ble det vedtatt at det skal være to fødestuer og to barselrom i tillegg til undersøkelsesrom. Somatisk sengepost ligger i umiddelbar nærhet til fødestua, og sengerom her kan ved kapasitetsbehov benyttes for barsel. Forprosjektrapporten ble vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset og styret i Helse Nord RHF tidlig i 2016 og ble samtidig behandlet i Alta kommune. Vi følger opp vedtakene, og det er ingen reduksjon i fødetilbudet, sier administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen, i en pressemelding.