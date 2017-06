– Jeg er altaværing og har stor krav til helsetilbudet, men når det gjelder Alta nærsykehus kan jeg berolige alle mine sambygdinger. Dette blir veldig bra, selv om mange sikkert hadde ønsket større bygg og flere tjenester. Mitt budskap er at ingen pasienttilbud blir dårligere eller fårlavere kapasitet på grunn av kuttene på 500 kvm i byggeprosjektet, er garantien fra prosjektansvarlig Espen Suhr.

Samme fødekapasitet

Han forteller til Altaposten at et møte med lederen for fødestua, Gunn Olsen, tirsdag var veldig nyttig og avklarende. En gjennomgang av avsatt areal til fødeavdelingen i de nedskalerte planene for nærsykehuset gjorde at alle parter kunne forlate møtet fornøyd.

– Vi går fra fem fødeplasser til to Jordmødrene i Alta er lei seg og fortvilet over tilbudet i Alta.

– Det blir ingen reduksjon i fødetilbudet slik det framkommer i Altaposten tirsdag. Når nærsykehustet står ferdig vil vil det ha samme kapasitet som i dag, men i tillegg være enda bedre tilrettelagt for fødende. Fra Finnmarkssykehuset er det sagt at pasienttilbud ikke skal rammes av arealreduksjon, og med de løsninger som det legges opp til er det en lovnad som etterleves, forsikrer Suhr.

Fra 5 til 2 til 5

Ifølge Gunn Olsen har fødestua i dag inntil fem barselsenger, en reservefødestue som kan gjøres om til barselseng og to dobbeltrom med barselplasser. I forslaget som var lagt fram for fødeavdelingen lå det inne kutt i personalareal og kun to enkeltrom for barsel. Det var opplyst at de nye rommene ikke kunne gjøres om til dobbeltrom ved behov.