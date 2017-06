Når sommeren endelig har kommet til oss her i nord, og snøen i liene er borte, kommer det mye grums frem i lyset. På den store rasteplassen utenfor Talvik (mot Toften), har noen fått det for seg at dette er en søppelplass i stedet for rasteplass. I alle fall ligger det strødd med møbler, søppelsekker og flere bilseter utenfor skråninga og langt innover skogen. Vi har fått tilsendt flere bilder, og det hele er strødd over et så stort område at det var vanskelig å fange opp alt.

– Det ser skikkelig ille ut, det lå strødd overalt, sier tipseren til Altaposten.

– Ganske utrolig

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for å holde orden og vedlikehold på rasteplassene langs E6.

– Det er ganske utrolig at folk får seg til å gjøre dette. Jeg skjønner ikke hva det er som går av folk, sier byggeleder Øyvind Bjørnå i Vegvesenet.

Han vil nå ta kontakt med deres driftsentreprenør og få dem til å dra ut og sjekke den konkrete rasteplassen. Men det er ikke meningen at de skal ha ansvaret for å plukke opp søppelsekker og møbler etter andre.

– Jeg synes folk burde ta seg litt sammen og kjøre på søpla med søppelet sitt. Det er ikke noe særlig å overlate søppelet til andre, sier han.