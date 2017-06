– Pøbler har hatt bål inne i bingen og det er knust glass overalt. Det eneste den er til glede for nå, er de som ønsker å ødelegge og gjøre hærverk, skriver Rune Berger på Facebook-gruppa til Kronstad vel og spør om de ikke burde fjerne hele bingen.

På gruppa får han støtte.

– Nå må det være nok for hundrede gang! Tenk at en flott mulighet til aktivitet og glede skal ødelegges, skriver en.

– Veldig synd at noen få kan ødelegge for så mange, skriver en annen.

Pusser opp

Leder for Kronstad Vel, Rune Thomassen, sier til Altaposten at han ikke ønsker å kommentere det som har skjedd og hvordan det ser ut på ballbingen i dag. Han mener i stedet at det er viktig å sette fokus på at det nå skal pusses opp og gjøres bedre for alle.

– Det viser seg at ting som er «shabby» blir ødelagt. Ballbingen har ikke blitt vedlikeholdt noe særlig, det skal vi gjøre noe med nå, sier han og oppfordrer både barn og voksne til å være med når de setter i gang med arbeidet.

– Hva tenker du om det som skrives på Facebook?

– Det er noen som uttrykker seg veldig negativt på sosiale medier. Jeg mener at problemet er at ballbingen ikke har blitt vedlikeholdt, sier Thomassen.