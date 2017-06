Vold på utested

Rundt klokken 01.00 natt til lørdag rykket politiet ut på melding om vold på offentlig sted i Alta. To personer skal etter det politiet opplyser ha vært involvert, en mann i 20-årene og en annen i 40-årene. Politiet melder at det oppsto kroppskrenkelse i forbindelse med episoden, der en av dem måtte til legevakt for behandling av kuttskade.

Andre steder også

– Vi må etterforske i saken for å finne ut mer om hva som har skjedd og hvordan kuttskaden oppsto, sier operasjonsleder ved Politiet i Finnmrk, Jan Arne Pettersen. Han sier at det blir opprettet sak på episoden.

Også i Lakselv, Kirkenes og Hammerfest har det etter det politiet opplyser vært voldsepisoder i forbindelse med nattens uteliv.

– Det stemmer at det har vært en del episoder i forbindelse med beruselse rundt om i fylket i natt, bekrefter Pettersen overfor Altaposten.