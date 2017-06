Tålmodigheten lønte seg

– Fikk en flott 8 kilos gjellfisk i Øvre Stengelsen, forteller Sondre J. Andersen, som sier at fisken ble tatt lørdag.

To gode plasser

Altaposten kan røpe at både Øvre og Nedre Stengelsen har kastet av seg, og ligger godt an sammenliknet med andre steder og dersom vi skal dømme etter rapportene som har kommet inn i helga. Også Forbygningen har gitt laks, med stramming både lørdag og søndag, kan det meldes.

Flere fangster

Vi presenterer bilder av flere laksefangster i Altapostens papirutgave på mandag, og nøyer oss foreløpig med å røpe at det har blitt fangst for blant andre Per Erik Sigurdsen, Svein Severinsen og Glenn-Cato Olsen. Vi følger opp på mandag.

Les også: