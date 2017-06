Funnet død i Rognsundet

En 73 år gammel mann ble funnet i vannet i Kvalfjordbåen på Stjernøya søndag klokken 11:54. Operasjonsleder Svein Erik Jacobsen sier til ifinnmark at mannen bodde i båten sin i perioder. Han ble funnet i vannet mellom båten og brygga av en tilfeldig forbipasserende søndag formiddag.

– Mannen hadde et fysisk handikap som vanskeliggjorde hans bevegelsesfrihet, sier Jacobsen.

Pårørende er varslet om funnet.

Jacobsen sier at de antar mannen har ligget i sjøen i over et døgn. Han var ikke meldt savnet.