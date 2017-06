Fersk mat til folket

– Jeg vil satse på varmmat, en del fersk fisk og kjøtt, og litt butikkdrift ellers, forteller Josefsen.

Han tar nå i bruk de gamle lokalene til kinarestauranten på Gamle Sentrum. Herfra skal han tilby fersk fisk og kjøtt, husmannskost som lapskaus, kjøttkaker, taco og pyttipanne og nygrillet kylling hver dag. Dessuten lover han faste leveranser av ferske reker.

– Det er et behov for dette i Alta, det er jeg helt sikker på. Jeg har jo jobbet med dette og ser at det er et marked for segmentet, sier Josefsen, som har lang erfaring bak seg i restaurantbransjen på Smutthullet, Rica og Alfa & Omega, og sist i ferskvareavdelingen til Coop.

– Kan dette være lønnsomt?

Har sagt de vil komme

– Ja, det tror jeg absolutt. Jeg ser behovet, og tror mange vil stikke innom på tur hjem fra jobb. Derfor vil jeg ha lang åpningstid, sier han.

– Jeg kjenner og snakker med utrolig mye folk, og mange gamle kunder har sagt de vil kommme. Så jeg har stor tro på dette, sier Kent Ove Josefsen.

Han er utdannet kokk, men har også en annen, litt spesiell tittel:

– Jeg har faktisk papirer på at jeg er butikkslakter, ler han.

Med det vil han også følge sesongene med slakting som kan leveres, som partering av lam, rein og ryper.

Ferskt og ferdig

Målet er å starte ferskvarebutikken 15. juli. Det blir varmedisker og kjøledisker, fryseboks og en meieridisk med spesialiteter for skoleungdommen. Varer har han sikret seg både fra Sørøya, Seiland og Tromsø, og vil muligens utvide med mer lokal mat.

– Det blir også mat som lasagne og elggryte, og enkel mat som baguetter man kan kjøpe med seg i forbifarten, forteller han.

Det vil også bli flere sitteplasser i lokalet, han venter bare på serveringsbevillingen.

Fornøyd med beliggenheten

Lokalet er under full ombygging i regi av huseier, og de store kjøkkenmaskinene er på vei fra Italia. Vi aner mange hyggelige middager og gode minner fra lokalene fra årenes løp. Lokalet har stått tomt en stund, og Josefsen er glad han nå har fått en god deal med huseier. Han gleder seg til å ta i bruk de ærverdige lokalene.

– Jeg synes det er en perfekt plassering, med tanke på at det er midt mellom Finnmarkshallen, skolene, rådhuset – og ikke minst rett ved E6 både for de som kjører til og fra byen. Så får vi håpe at kundene vil ta dette godt imot, sier han optimistisk.