– Fins neppe noe bedre

– Det her er helt fantastisk. Været også. Og selv om snøsmeltingen var sen i år, så syns vi det så langt ser normalt ut med laks og oppgang, sier laksefiskerne Stig Nyheim og hans foreldre Åse og Kåre Nyheim.

– Vi har sett laks hoppe, og i dag tidlig i femtiden ble det tatt en tikilos lengre her oppe. I går lørdag vet vi at det ble tatt tre laks her, sier de.

Hva skjer?

Altapostens Laksetelefon har med noen få, men hederlige unntak forholdt seg ganske taus de siste dagene. Så det var for å finne ut hva som skjer, eller hva som eventuelt lar være å skje, at vi søndag rundt klokken 12.30 dro vi opp til Forbygningen og spurte folket.

Vi begynte oppe ved brua, og erfarte oss raskt nedover.

– Helt normalt i elva, så langt, selv om lite fisk har kommet på land, sa folket, som mente at stadig høy vannstand og uklart vann har skylda. Alle sa de hadde trua på at «gratisfisket» nå vil ta seg kraftig opp, i uken som gjenstår.

Fått en støing

Etter å ha snakket med mange, og da vi nærmet oss stedet som før het Krøkarplassen, fant vi den laksefiskende familien Nyheim.

– Jeg har så langt bare fått en støing, sier Stig, som til daglig bor i Trondheim, og som skynder seg hjem til laksefiske så ofte sjansen byr seg.

– I år hadde jeg flaks og ble faktisk trukket ut først til tredøgnskortet, sier Stig, som i kraft av å være utenbygdsboende må søke om kort også før Sankthans. Ennå har han et døgn igjen av årets eventyr, sier han.

Kåre fikk fem

Åse og Kåre sier at de har setta opp lavvo fordi den pynter opp og bidrar til leirfølelsen, men at krypinnet for det meste kun brukes som ly mot regnet pluss til matlaging.

– Heldigvis har det ikke vært regn. Tvert i mot, sier ekteparet. Kåre har forresten hatt mer lakseflaks enn sønnen. Det var i Stengelsen, sier han. Og etter å ha tauet inn og satt tilbake fem støinger, beit det endelig på ordentlige saker.

– En gjellfisk som jeg mistet. Men jeg har fått en ørret, sier den erfarne laksefiskeren.

– Det blir ikke bedre enn dette. Det er fast tradisjon hvert år. Altaelva er livet, sier det sympatiske trekløveret. Vi sier skitt fiske videre.