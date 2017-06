Vellykket pridekonsert

– Jeg er veldig fornøyd med oppmøtet. Masse folk og god stemning, sier Ingunn Kjølås fra Alta Press til Altaposten.

Det var lørdag mellom klokken 14 og 15 at Alta Press, AUF og Finnmark Sosialistisk Ungdom arrangerte sin pridekonsert på torget på Alta sentrum.

– Hensikten var å sette fokus på toleranse, og at det er en menneskerettighet å elske, sier en av de ansvarshavende for arrangementet, Thea Kjelstad.

Flotte musikere

Moroa fant sted mellom klokken 14 og 15, og tiltrakk seg mange skuelystne. Særlig mange ungdom fant veien bortover, hvor de fikk god stemning og god musikk. Arrangøren hadde lagt opp til flere konserter, blant annet sto Kristoffer Karjalainen, Stuck in North, Jack of Hearts og Madelen Guttormsen på programmet.

Så var tiden kommet til nestleder i Alta AuF, Thomas Kristensen, samt Ingunn Kjølås fra Alta Press, som begge holdt sine appeller.

Utfordre stereotypien

– Jeg holdt appell om hvordan reklamen opprettholder vårt stereotypiske syn på kjønn og samliv, sier Ingunn Kjølås. Nemlig den forenklingen at det bare finnes to kjønn, og at de bare er tiltrukket av hverandre, forklarer hun.

– Reklamebransjen er i sterk grad med på å påvirke oss på dette området, og det må vi som enkeltpersoner, grupper og samfunn utfordre, sier Kjølås.