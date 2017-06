Lett for unge å få øl i Alta

Da medlemmer fra Juvente forsøkte å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2016, fikk de kjøpt slik vare i 5 av 12 kontrollerte butikker i Alta, noe som gir 42 prosent. Totalt i Finnmark ble det kontrollert 31 butikker, i 12 av dem fikk de kjøpt alkohol, en prosentandel på 39.

– Det er fortsatt for lett for mindreårige å kjøpe alkohol, sier leder i ungdomsorganisasjonen Juvente, Øyvind Kind Robertsen. Nå fremmer de et krav for å få slutt på salg til mindreårige; legitimasjonsplikt for alle ved kjøp av alkoholholdig vare.

Lett å få tak i

– Det er tydelig at butikkene fortsatt har et stykke igjen før de får kontroll over ølsalget sitt. Våre kontroller viser at mindreårige lett får tak i alkohol fra dagligvarebutikkene og at den kommunale kontrollen er for slapp, sier lederen.

Totalt på landsbasis ble 584 butikker testet, av disse solgte 30 prosent alkohol til de mindreårige kontrollørene.

For dårlig

Juvente har drevet med kontroller av butikkenes ølsalg over hele landet siden 2007. Nå håper de at kommunene skjerper kontrollen.

– Kommunene har ansvar for å kontrollere at butikkene følger alkoholloven. For mange kommuner har for få og for dårlige kontroller av butikkene, og alkoholsalg til mindreårige blir sjelden rapportert. Når butikkene som tas for salg til mindreårige nesten aldri får reaksjoner i form av inndragelse av salgsbevilling, fører det lett til slurv, sier Kind Robertsen.

Pliktig for alle

Det er kommunene som har ansvar for å tildele og kontrollere salgs- og skjenkebevillinger - og å sanksjonere ved overtredelser.

– Juvente krever at alle må legitimere seg ved kjøp av alkohol, uavhengig av alder. Dette handler om at alle må være villig til å ta en for laget for å hindre salg til mindreårige. Så lenge systemet er basert på den butikkansattes skjønn, vil salg til mindreårige skje i større eller mindre grad. Det er skjønnsvurderingen som må bort, sier lederen.