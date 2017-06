Tillatt mengde filét ut av landet er 15 kilo for turistfiskere, men politiet melder at de nylig har stoppet noen på grensen med mer filét enn tillatt.

– Fisketurister på tur ut over Kivilompolo med 49,95 kilo torskefilet for mye, melder politiet på twitter. Fisketuristene ble tilbydd å ordne opp i forholdet i form av et forelegg, meldes det.