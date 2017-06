Får egen slagalarm

– Spesielt gledelig er det at vi nå får på plass en velfungerende slagenhet med trombolysebehandling, sa finansminister Siv Jensen (FrP) lørdag, da hun og statsråd Frank Bakke Jensen (H) var i Alta med sine tanker rundt vårt helsetilbud.

Alarm og røntgen

Begge omtalte slag som en av de sykehusmessig mest kristiske og tidsutsatte hendelsene, og sa at slagalarm vil gi et betydelig løft for innbyggerne ikke bare i Alta, men i hele vår del av Finnmark. Slagalarmen kommer i forbindelse med etableringen av CT og MR-røntgen, og knyttes opp mot nevrolog. CT og MR er for øvrig ikke løfter, sa de, men noe skal ganske enkelt skal på plass.

Klinikk i navnet

– Våre nye løfter er at Klinikk Alta også skal få en stedlig ledelse, sa Siv Jensen og Frank Bakke Jensen videre, og vektla at navneskifte til «Klinikk Alta» vil sidestille Alta med Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes, og gi ny tyngde i det videre arbeidet, hvor det på veien mot ennå bedre tilbud må bygges sten på sten, sa de. Fullverdig akuttsykehus med fødeavdeling er ute av bildet nå, ble det bekreftet i løpet av pressemøtet på Scandic.

Bygge opp

– Flere avtalespesialister skal også til Alta, sa Siv Jensen, noe hun og Frank Bakke Jensen mente kom til å bety en sterk oppbygging av spesialisthelsetjenestene i Alta. Også på området tyngre avrusing skal tilbudet styrkes i Alta, en tjeneste de hevdet har vært svært stemoderlig behandlet i mange år fram til de selv fikk regjeringsmakten.

– Også 20 sengeposter for somatisk behandling skal på plass ved Klinikk Alta, sa de.

Ikke i stand til

– Vi skal styrke helsetilbudet i Alta, men er nødt til å ta hensyn til hele fylket, oppsummerte de to toppolitikerne, hvor Bakke Jensen også sa at med Altas flyplass, har få i Finnmark så gode muligheter som oss til å komme seg hurtig på sykehus.

– Vi ser oss ikke i stand til å opprette akutt og føde nå, sa Frank Bakke Jensen.

– Men det som er klokkeklart, er at helsetilbudet i Alta bygges opp, ikke ned, sa han.