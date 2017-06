Staten styrer fra Vadsø etter sammenslåingen

– Vi endrer fylkesmannsembetenes grenser så de passer bedre sammen med den nye fylkeskommunen i nord. Det nordligste fylkesmannsembetet vil få sterkere fagmiljø noe som vil komme kommunene, innbyggerne og næringslivet til gode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

De slår fast at Fylkesmannen i Finnmark har i dag 120 ansatte, mens Fylkesmannen i Troms har rundt 140. Det er ikke kjent om de ansatte i Tromsø må flytte til Vadsø.

Påtroppende fylkesmann i Troms, Elisabeth Aspaker, ønsker ikke å kommentere saken til NRK før det foreligger informasjon fra regjeringa.

Statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet Anne Karin Olli sier til NRK at fylkesmannsstillingen i Finnmark skal lyses ut.

Slås sammen

Kongen har i statsråd 16. juni 2017 besluttet å slå sammen fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark til ett embete med delt lokalisering fra 1. januar 2019. Dette innebærer lokalisering både i Troms og Finnmark. Kongen vedtok i statsråd 10. mars sammenslåing av ni embeter i fire sammenslåinger. Med denne siste sammenslåingen får vi sammenfallende struktur med fylkeskommunen i nord og en fylkesmannsstruktur med 10 embeter fra 1. januar 2019.

På regjerningens nettsider heter det Fylkesmannens oppgaver først og fremst er rettet mot kommunene. " men embetet har også enkelte oppgaver mot innbyggerne og næringslivet. En av fylkesmannens hovedoppgaver er å ivareta folks rettssikkerhet som likebehandling, habilitet og rettferdighet gjennom tilsyn med kommunene og behandling av klager på kommunale vedtak. Fylkesmannen har også et spesielt ansvar for å samordne dialogen mellom stat og kommune."

– Troms og Finnmark er blant de minste embetene i landet og en sammenslåing av de to embetene vil bety styrking av fagmiljøer, muligheter for spesialisering og redusert sårbarhet. Vi forventer også at dette vil gi bedre samordning mot kommunene og mer effektiv drift, sier Sanner.

Litt av hvert

– For å få en god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, blir hovedsete for det nye fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark lagt til Vadsø. Antall ansatte i Vadsø skal minst være på dagens nivå. Jeg legger til grunn at Troms og Finnmark i det videre arbeidet med å slå sammen fylkeskommunene også vil ivareta hensynet til regional balanse, sier Sanner.

– Det er kontorsted for den øverste ledelsen i embetet vi nå har tatt stilling til, sier Sanner. De to embetene må få anledning til å fordele de ulike funksjonene i det nye embetet slik at de er tilpasset lokale behov og forutsetninger. Sanner understreker at lokalkunnskap om særskilte forhold i Finnmark og ivaretakelse av saker som krever lokal tilstedeværelse i Vadsø, ikke må svekkes ved en sammenslåing. På grunn av de store avstandene, må det nye embetet ha nødvendig kapasitet og kompetanse i Tromsø for å sikre ivaretakelse av brukerne og samhandling med regional stat som i stor grad er lokalisert i Tromsø.

Den nye fylkesmannsstillingen vil bli utlyst eksternt så snart som mulig for å sikre en snarlig avklaring av hvem som skal lede det nye embetet. Det vil gi den påtroppende fylkesmannen god tid til å bli kjent med embetene, kommunene og andre samarbeidspartnere. Tiltredelsene vil skje fra 1. januar 2019.

En ny utlysning vil bety at Elisabeth Aspaker som var utsett til ny fylkesmann i Troms må søke jobben på nytt. Aspaker sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere denne saken.