Miljøpartiet De Grønnes leder og 1. kandidat til Stortinget i Oslo, Une Bastholm, har besøkt Nordlysbyen. De mange sykkel- og gangveiene var noe av det første hun la merke til.

– Jeg vil skryte litt av Alta med alle sykkel- og gangveiene. Man har vært veldig flink til å tilrettelegge for sykling her, og det synes jeg er veldig bra. Alta har gode forutsetninger for å være en sykkelby, sier Une Bastholm, som bor i Oslo men opprinnelig er fra Bodø og Rennebu i Trøndelag.

– Jeg så fine gang- og sykkelveier ned mot Skaialuft, og på Aronnesveien. Trygge veier for barn og eldre er viktig og sykling er bra for folkehelsa, slår hun fast.