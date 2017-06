Øyesykdommen Keratokonus gjør at øynene til Herman Jenssen er blitt overfølsomme for lys. 47-åringen våknet en morgen for 5-6 år siden nesten uten syn på venstre øye.

– Jeg har vel mellom 12 og 14 prosent syn igjen på venstre øye. Det høyre øyet har samme symptomer, men det er foreløpig ikke så dårlig som venstre. Jeg håper ikke sykdommen slår ut like hardt på høyre øye, sier Jenssen.

Han sammenligner sykdommen med å være sveiseblind når han skal forklare hvordan sykdommen utarter seg.

– Øynene er også ømfintlig for vind, blir tørre og må dryppes hele tiden, forklarer han.

– Jeg trives i sola men foretrekker mørket, sier han.

Hengende bakpå

Sykdommen har gjort at Jenssen ikke har fått med seg den rivende utviklinga innen smartteknologi. Derfor er han veldig glad for at Norges Blindeforbund i år setter søkelyset på opplæring innenfor smartteknologi for blinde og svaksynte.

– Synshemmede fra 40-årsalderen har ikke fått sjansen til lære bruk av smarttelefon eller dataløsninger som seende i dag tar som en selvfølge. Dette er teknologi som offentlige etater og privat næringsliv tar som en selvfølge at alle kan bruke, presiserer Hege Igeland, daglig leder i Norges Blindeforbund avd. Finnmark.

– Dette er teknologi som har kommet for å bli. For meg har utviklinga gått for fort. Alt er nytt og jeg er redd for å gjøre feil, innrømmer Jenssen.

– Da blir det vanskelig å henge med i svingene, sier han.

Nødvendig opplæring

Blindeforbundet mener det er et kommunalt ansvar å tilby kompetansehevende kurs innenfor smartteknologi til blinde- og svaksynte som bor i kommunen slik at de kan nyttegjøre seg denne teknologien. Kommunen må ha eller skaffe seg den nødvendige kompetansen for å kunne gi slik opplæring – eventuelt kan ekspertisen kjøpes av private tilbydere.

– Dette skulle vært satt enda mer på dagsorden. Blinde og svaksynte havner i bakleksa i forhold til funksjonsfriske, mener Jenssen.

Ikke blind nok

Jenssen er foreløpig ikke «blind nok» til å få tilbud fra Evenes syn- og mestringssenter som er Blindeforbundets kurssted for blinde- og svaksynte og deres pårørende.

– Men jeg måtte gjerne ta kontakt den dagen det ble verre, sier han.

Han synes det er for galt at man må vente til man er helt blind – det må være bedre å få en tilnærming til problemene som man vet kommer på et tidligere tidspunkt.

– Og det er nok lettere å lære ny teknologi før man eventuelt blir helt blind, mener han.

Roser Blindeforbundet

Jenssen flyttet til Alta for fire år siden fra Bergsfjord i Loppa. Han ønsket å treffe folk som var i samme situasjon som han. Dessuten er det lettere å finne ut hva man kan forvente av det offentlige når man plutselig ikke lengre er å regne som funksjonsfrisk.

– De som er med i Blindeforbundet i Alta er bare helt fantastiske, og de gjør en god jobb, roser Jenssen.

Han oppfordrer spesielt den yngre garde til å bli mer aktive i foreninga.