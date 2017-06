Mann tiltalt for ruskjøring

En mann i slutten av 20-årene fra et mindre tettsted i Finnmark senere i år svare for tiltalen i Alta tingrett.

– Forut for fredag 20. januar 2017 klokken 20.12 i Alta førte han personbil, til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøvetatt av ham kl. 22.52 viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,81 promille, heter det.

Mannen brøt med dette vegtrafikkloven § 31 for å ha ført en motorvogn når han var påvirket av alkohol (ikke edru) eller andre berusende eller bedøvende midler.