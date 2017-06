Drakk alkohol etter ulykke

I tiltalen mot mannen i 50-årene heter det at han tirsdag 22. november i Alta inntok alkohol etter å ha kjørt snøscooter, «til tross for at han forstod at kjøringen kunne medføre politietterforskning eller utviste grov uaktsomhet i så måte».

Videre heter det at like før alkoholinntaket hadde han hatt en ulykke med snøscooteren.

– Blodprøve tatt av ham viste en alkoholkonsentrasjon på 0,86 promille.

Saken er berammet i Alta tingrett i oktober.