Ber om 21 års fengsel for dobbeltdrap i Kirkenes

Aktor mener den 59 år gamle mannen som er tiltalt for å ha drept sin thailandske kone og hennes sønn i Kirkenes, må dømmes til 21 års fengsel.

Aktor, Torstein Lindquister, betegnet drapene som svært brutale og grusomme, og sa i sin prosedyre at de ble utløst av en bagatell, melder NRK . 59-åringen har forklart at han ble trigget av at kona ville ta med seg krystallgjenstander som hadde tilhørt hans mor, da hun pakket for å flytte ut.

Rettssaken har gått for Øst-Finnmark tingrett i tre dager og ble avsluttet sent onsdag ettermiddag med at erstatningskravene ble lagt fram på vegne av de dødes etterlatte.

- Grusomme handlinger

37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept med hagle i Kirkenes natt til 29. august i fjor. Moren ble erklært død på stedet mens sønnen døde senere på Kirkenes sykehus. I hvilken rekkefølge de to ble drept er ikke kjent.

– Skjøt han mor først, har Belt sett det – og det var mor som tiltalte var sint på. Har han skutt Belt først, har mor vært vitne til en grusom handling mot det kjæreste hun hadde i sitt liv. Det er ikke mulig å sette ord på de grusomme handlingene, sa statsadvokaten.

Ba henne flytte

Rettssaken startet mandag. Den dobbeltdrapstiltalte 59-åringen forklarte da at han følte seg økonomisk underlegen sin thailandske kone. Han ville ut av ekteskapet og ba henne flytte.

Han har innrømmet å ha skutt kona og stesønnen, men han har fortalt at han ikke husker hva som skjedde. Mannen ble selv sterkt skadd da han forsøkte å ta livet sitt med den samme hagla som han drepte kona og sønnen hennes med.

– Det er ingen formildende omstendigheter. At han skjøt seg selv og ble sterkt skadd kan jeg ikke se at er særlig relevant. Anger og beklagelse har heller ingen betydning, sa Lindquister.

Er tilregnelig

Den tiltalte har forklart at han hentet den halvautomatiske hagla si etter at han hadde kranglet med kona. Han hadde derimot ingen god forklaring på hvorfor han ladet våpenet med fem patroner.

– Min tanke var å skremme henne. Ikke å drepe. Jeg hadde heller ingen tanker om å drepe meg selv, sa 59-åringen i retten mandag.

Sakkyndige har konkludert med at 59-åringen ikke var utilregnelig da drapene ble begått.

Forsvarer Stein Rønning holdt sin prosedyre onsdag ettermiddag. Han la ned påstand om at den tiltalte skulle frifinnes, alternativt at han skulle anses på mildeste måte. Han mente også 59-åringen hadde krav på strafferabatt, melder iFinnmark .

Krever 600.000 kroner

For hver av de tre etterlatte slektningene av de drepte la bistandsadvokat Edel Olsen ned krav om 200.000 kroner i oppreisningserstatning. Han ba også retten tilkjenne familien erstatning for kostnader til begravelse, båretransport og reiser i forbindelse med drapene.

Den tiltaltes advokat kommenterte bistandsadvokatens krav med at 59-åringen ikke har noen innsigelser mot påstanden.

Domsavsigelse i saken vil falle torsdag 22. juni klokken 12.