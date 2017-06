100 år siden Kristian Birkelands død

Fysikeren Kristian Birkeland er kanskje først og fremst kjent som en av grunnleggerne av Norsk Hydro, som han etablerte i 1905 sammen med Sam Eyde. Og ikke minst fordi han pryder den gamle 200-kroneseddelen som snart skal ut av sirkulasjon.

Sammen med ingeniøren Eyde utviklet han en prosess for å framstille nitrogendioksid til bruk i gjødsel, den såkalte Birkeland-Eyde-prosessen, og la dermed grunnlaget for et norsk industrieventyr.

Elektrisk kanon

Inspirasjonen til denne prosessen fikk han under sitt arbeid med en elektromagnetisk kanon som skulle revolusjonere krigsindustrien. Kanonen kortsluttet imidlertid under den første offentlige demonstrasjonen i 1903, men den enorme elektriske utladningen i forsøket satte Birkeland på sporet av Birkeland-Eyde-prosessen.

Torsdag skal det i det samme rommet som den berømte kanondemonstrasjonen ble utført, arrangeres et seminar om romvær – i Gamle festsal i universitetsbygningen i Karl Johans gate.

Birkeland studerte spesielt elektrisitet og magnetisme og utførte et banebrytende arbeid i forståelsen av nordlys. I årene 1902 og 1903 ledet han en ekspedisjon, den såkalte Aurora Borealis-ekspedisjonen, til Svalbard for å studere nordlys og værfenomener.

Allsidig

Birkeland var en aktiv og allsidig forsker som publiserte rundt 70 vitenskapelige avhandlinger (de fleste på fransk), tre monografier, og tok hele 59 patenter. Han døde på et hotellrom i Tokyo 15. juni 1917, angivelig etter å ha tatt for mye sovemedisin. Han er begravd på Vestre Gravlund i Oslo.

Jubileet feires over flere dager, og onsdag åpnet statsminister Erna Solberg (H) en innovasjonskonferanse i regi av Yara, Universitetet i Oslo (UiO), Teknisk Museum, Norsk Romsenter og Det Norske Vitenskapsakademi i Universitets Aula i Oslo.

På Universitetsplassen er det også åpnet en egen utstilling i forbindelse med jubileet.

