– Komfyren er brannverstingen

Kampanjen «Bry deg før det brenner» er en kampanje som skal forebygge brann, særlig hos de eldre. Den retter seg mot deg som pårørende og ser på hva du kan gjøre for å forebygge brann.

– Vi ser i brannstatistikken for omkomne i branner at eldre er betydelig overrepresentert. Det er mange årsaker til det, men for å kunne hjelpe med å rette på den situasjonen, så er det mange ting vi som er pårørende kan gjøre for de eldre, forteller Tor Erik Skaar i Norsk brannvernforening til Radio Alta.

Det å hjelpe

For det er slik at flere og flere bor lengre hjemme, og på veien kan de eldre miste evnen til å ta vare på seg selv og sin sikkerhet.

– De glemmer ting og så videre. Derfor har vi satt i gang kampanjen i samarbeid med forsikringsselskapet KLP. Nettopp for at vi ønsker at folk skal bli oppmerksomme på hva det er de kan gjøre for sine eldre familiemedlemmer og naboer. De som trenger hjelp til nettopp slike ting, sier Skaar.

I en undesøkelse svarer 55 prosent at de har for lite kunnskap om forebygging av brann hos eldre. Derfor går mye av arbeidet til Skaar og hans kolleger i brannvesenet ut på å gjøre folk oppmerksomme.

– Det er snakk om ekle ting. Komfyr er dessverre brannverstingen nummer en. Har det vært situasjoner hvor den eldre glemmer ting på komfyren, så bør man i høyeste grad få ettermontert en komfyrvakt.

En komfyrvakt er en liten elektronisk dings som kutter strømmen dersom noe står for lenge på komfyren.

Gjennomfør øvelser

Det andre du kan gjøre, forklarer Skaar er, i tillegg til å teste røykvarslere, er å snakke med de eldre og teste varslere med dem.

– Er det slik at de hører lyden? For det er dessverre slik at noen eldre mister evnen til å høre høyfrekvente lyder, og da er det ikke sikkert at en tradisjonell røykvarsler er tingen. Da må man kanskje se hva som er av hjelpemidler – lysende eller vibrerende varsling.

– Hvordan er det med brannøvelser?

– Vi har riktignok en annen kampanje i september som heter Brannvernuka i med blant annet en nasjonal brannøvelse. Her er det mange med, men mange private husholdninger er det ikke. Det ønsker vi å få gjort noe med. Ikke minst fordi de eldre er overrepresentert i statistikken, for disse er det ekstra viktig å øve på brann.

– Sett deg ned og prat med de eldre og hør hvor oppmerksomme de selv er. Prat om hva skjer hvis det begynner å brenne. Sammen kan dere kartlegge rømningsveier osv. Brannøvelse er noe vi ønsker at alle skal ha et forhold til, ikke minst for de eldre.

Noen små grep kan redde liv: