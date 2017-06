Ifjordfjellet bergtar

Regionvegsjef Torbjørn Naimak understreker at prisen er noe langt mer enn en skjønnhetskonkurranse, og at veien som har fått sin heder er en funksjonell helårsvei i et av verdens mest værutsatte områder for veiutbygging.

– Vegen over Ifjordfjellet er bygd i en av verdens mest værutsatte områder for vegbygging, og er et resultat av høy kompetanse, god lokalkunnskap og godt samarbeid mellom alle aktører, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Mens den gamle vegen kunne være vinterstengt i flere måneder, er den nye vegen over Ifjordfjellet bygd som helårsveg. Antall midlertidige stengninger vil variere fra sesong til sesong, men det har blitt mye enklere å holde vegen åpen om vinteren. Den nye veglinja er lagt høyt i landskapet, slik at vinden gjør mye av jobben med å blåse snøen av vegen, skriver Vegvesenet på sin hjemmeside.