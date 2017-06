– Dette kan være en idé også for flere skoler

Femteklassingene ved Bossekop og Komsa skole foreslår politirobot, hot-seat, nedfellbare gjerder og speil for å gjøre sykkelhverdagen bedre.

I tre dager har elevene fundert på nye løsninger for sykling. De har deltatt i et prosjekt i regi av Ungt Entreprenørskap. Hver av skolene fikk 1.000 kroner for god innsats.

Mange ulike ideer ble presentert, blant annet «hot-seat» (hvordan holde setet tørt), selvlysende gangfelt, bommer som stenger for biltrafikk når de syklende vil over, sykkelheis og elektriske motorer for bruk i oppoverbakker og forslag på nye gangstier og plassering av fartsdumper.

Flere av elevene hadde tatt utgangspunkt i sitt eget nærmiljø, og beskrev skjerming for bilene med rødt lys og sensorer som registrerer biler. En konkret utfordring ble fremstilt med modell av nyveien fra Tollevikkrysset, hvor syklister og gående kan bli borte bak gelenderet og kommer overraskende på bilene. Her kjører bilene også veldig fort. Elevene foreslo et speil så man kan se fotgjengere og syklende i god tid.