Tiltalt for ruskjøring

Mannen, som er bosatt i Alta, er i en fersk tiltale fra Alta tingrett under tiltale for å ha brutt vegtrafikkloven og legemiddelloven.

Ifølge tiltalen skal mannen forut for, eller natt til, fredag 17. juni 2016 i Alta eller andre steder ha brukt narkotika. Videre heter det at fredag 17. juni 2016 kl. 08.30 i Alta førte han personbil, til tross for at han var påvirket av alkohol eller andre berusende midler.

– Blodprøve tatt klokken 0915, 0920 og 0925 viste utslag på alprazolam, fenazepam,amfetamin og THC i blodet.

Saken er foreløpig berammet i Alta tingrett i september.