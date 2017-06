Kirkenes-drapene: – Hun kalte meg et svin

– Jeg ble sint og skuffet. Det var mine saker, ikke hennes, fortalte 59-åringen i Øst-Finnmarktingrett, der han står tiltalt for å ha drept sin kone og stesønn i fjor.

Han hadde våknet grytidlig den skjebnesvangre augustnatta i fjor og oppdaget at kona Pimsiri Songngam (37) hadde pakket for å flytte ut. Han ble trigget av at krystallgjenstander som hadde tilhørt moren, var blant gjenstandene ektefellen ville ta med seg.

Ville skremme

Tiltalte forklarte at han i sin skuffelse gikk ned i kjellerboden og hentet fram og ladet den halvautomatiske hagla han hadde der.

– Min tanke var å skremme henne. Ikke å drepe. Jeg hadde heller ingen tanker om å drepe meg selv, sa han.

Men hvorfor han la fem patroner i magasinet, hvis han bare skulle skremme, hadde han ikke noe godt svar på. Han husker imidlertid at han gikk opp og inn til sønnens soverom der Pimsiri overnattet.

– Hun skjelte meg ut på thailandsk og kalte meg for et svin, forklarte 59-åringen i retten.

– Helt svart

Han hevder at det er umulig for ham å huske hva som skjedde videre, men innrømmer at det må ha vært han som skjøt Pimsiri og sønnen Petchngam (12) som han hevder å ha hatt et godt forhold til.

– Det går gjennom hodet mitt hver eneste dag fra morgen til kveld hvorfor det skjedde. Jeg vet ikke. Dessverre skjedde det. Jeg må beklage overfor alle det som skjedde. Det var ikke meningen. Jeg hadde heller ikke noe ønske om å dø selv, sa tiltalte som fortsatt er sterkt preget av skadene han påførte seg selv etter å ha skutt de to andre.

Pimsiri Songngam døde momentant etter å ha blitt skutt midt i panna på kloss hold. Sønnen Petchngam var i live da politiet ankom blodbadet i den lille leiligheten, men ble erklært død på Kirkenes sykehus halvannen time senere.

Kranglet om økonomi

Det tre og et halvt år lange ekteskapet hadde haltet lenge. 59-åringen var arbeidsløs og innrømmer at han drakk mye. Under eksaminasjonen fra aktor Torstein Lindquister, vedgikk tiltalte at paret hadde vært uenige om økonomi.

– Hun hadde 130 prosent stilling, men ville ikke bidra til felles regninger. Når jeg spurte om hun kunne bidra, var svaret at hun sparte penger til å bygge hus for oss i Thailand, forklarte 59-åringen.

Dagen før skuddene falt i parets leilighet, hadde mor og sønn feiret hans 12-årsdag på et annet sted.

– Jeg var såret og skuffet over ikke å bli invitert i bursdagen, forklarte tiltalte.

Politiet har i etterforskningen gjennomgått både chattelogger og elektronisk kommunikasjon på tiltaltes datamaskin. 59-åringen ble konfrontert med noen av funnene i retten.

Chattelogg

Han vedgikk å ha vært inne på det norske nettstedet Asia Forum der han og Pimsiri Songngam i sin tid ble kjent med hverandre, men benektet blankt å ha vært den som i forkant av drapene var inne på diskusjonstråden «Å drepe sin thai- kone». Her var overrepresentasjonen av ektefelledrap med thailandske kvinner tema.

– Jeg har aldri sett dette før, hevdet han i Øst-Finnmark tingrett.

Men 59-åringen innrømmet at han i en Facebook-chat med sin kone truet med å distribuere nakenvideoer av henne til felles bekjente, samtidig som han inviterte henne til en familieutflukt i Finland.