– Fortsatt sunn prisvekst i Alta

Tall Altaposten har fått fra EiendomsMegler 1 Nord-Norge viser at prisene i boligmarkedet i Alta fortsetter å øke. Total snittvekst hittil i 2017 sammenlignet mot 2016 er 6 prosent, hvor det i all hovedsak er leilighetene som trekker opp. I perioden fra 1. januar i år og frem til 17. juni, kostet det i gjennomsnitt 2.669.412 kroner for en leilighet i Alta kommune.

– Totalt sett tar det i snitt 52 dager å selge en bolig i Alta kommune. For samme periode i 2016 var snitt-tiden 62 dager, opplyser eiendomsmegler Daniel Andrè Adamsen.

Tomannsboliger er de eneste som skiller seg ut, hvor gjennomsnittsprisen på en bolig var 2.925.000 kroner – en nedgang på 3,4 prosent sett i forhold til samme periode i fjor.

– Solgte boliger hittil i 2017 er 148. Sammenlignet mot 2016 er det 21 færre, sier Adamsen.

Slik er markedet

Enebolig

Gj.snitt salgssum: 3.406.270 kroner

Økning på 3,15 %

Rekkehus

Gj.snitt salgssum: 2.956.077 kroner

Økning på 4,62 %

Tomannsbolig

Gj.snitt salgssum: 2.925.000 kroner

Nedgang på 3,37 %

Leilighet

Gj.snitt salgssum: 2.669.412 kroner

Økning på 13,18 %