Av de 500 bærenettene fra Abd Design Couture gikk 200 til biblioteket.

– Det spørs om de 200 bærenettene rekker til alle som vil ha, så her blir det først til mølla, sier Sonja Kristin Granaas. Biblioteksjefen bruker selv til og fra jobb en avansert utgave av samme type produkt, en bæreveske hun sydde av gamle dongeribukser for fire år siden. I dag har hun lappet vesken flere ganger, og sier at man blir utrolig mye mer glad i en sånn enn plastposer.

Endre våre vaner

– Til vanlig gir biblioteket plastposer til kunder som låner bøker, men helst vil vi at folk bruker tøyposer. Det er de små skrittene som fører oss til målet om en mer miljøvennlig verden, sier Granaas. Hun sier Miljøuka bør ha bredere fokus enn å gå toppturer.

– Biblioteket har eget program for denne viktige uka, sier Granaas, og viser oss en utstilling i design og redesign som elever fra våre ungdomsskoler har laget gjennom vinterhalvåret. Ellers skal de holde komposteringskurs, ha bokpresentasjon, språkkafé og eventyrstund, alle med natur og miljø som tema.

Passer perfekt

– Abd har gjort en flott jobb. Veskene er utrolig sterke. Denne har til og med en strikkeffekt, sier hun, og gynger et bærenett fullt av bøker. Hun sier de 200 bærenettene passet perfekt inn også i den nasjonale kampanjen Sommerles. For barn fra 6 til 13.

– All type lesing teller, og kan registreres på nettet for å nå et høyere nivå. Litt som i et spill, og på Sommerlesefesten i september skal vi trekke ut en hovedpremie, sier biblioteksjefen.