Til legevakt etter krasj

Før klokken 01 natt til søndag kunne politiet melde om trafikkulykke i Gakori, ikke langt fra skolen.

– Nødetatene rykket ut til stedet etter at to biler kolliderte front mot front i krysset Gakoriveien/Trosteveien, opplyste Finnmark politidistrikt.

Den lave hastigheten gjorde at det primært dreide seg om materielle skader. Likevel ble to av de fire involverte personene sendt til Alta legevakt for sjekk.