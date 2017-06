Netflix i kveld? Prøv disse kodene

Netflix. For de som enda ikke har kastet seg på bølgen, er det altså det amerikanske nettstedet som lar deg se på TV-serier og filmer til krampa tar deg.

Problemet er bare at enkelte ganer er det vanskelig å finne frem i jungelen av over 2.700 utgivelser (på skrivende tidspunkt). Det er her de «hemmelige» kodene til Netflix kommer inn.

Detaljerte kategorier

Kort fortalt er kodene måten Netflix organiserer innholdet sitt på. På forsiden kan man velge de innenfor de vanlige sjangrene, som grøssere, thrillere, norske filmer og så videre. Men hva hvis du vil se på koreanske TV-serier?

Enkelt. Da legger du bare til nummeret på den kategorien du ønsker, som i dette tilfellet er TV-serier fra Korea (67879)

Adressen vil da se slik ut:

https://www.netflix.com/browse/genre/67879

Prøv selv med å kopiere: http://www.netflix.com/browse/genre/HEMMELIGNUMMER

Den fullstendige listen over sjangre finner du her .

Og valgene er nærmest uendelige. Ifølge nettstedet What’s on Netflix er det cirka 20.000 ulike sjangre du kan bla deg gjennom.

Overveldende? Helt klart, så nedenfor har vi et knippe for å sette i gang.

Kampsportfilmer ( 8985 )

Disney ( 67673 )

B-grøsserfilmer ( 8195 )

Natur- og vitenskapsdokumentarer ( 2595 )

Tåredryppende filmer ( 6384 )

Russiske filmer ( 11567 )

Monsterfilmer ( 947 )

Sci-fi-dramaer ( 3916 )

Gangsterfilmer ( 31851 )