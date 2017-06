Sea King-helikopter berget mann

Politiet i Finnmark melder på twitter at nødetatene er på vei til Masi, etter melding om en mann som står fast ute på et vann nord for Kautokeino med scooter.

- Hvis han kjører, eller prøver å gå av, vil trolig isen gå. HRS er varslet de vil sende Sea-King, melder politiet.

-Har hodet over vann

Redningsleder ved Hovedredningssentralen Nord-Norge, Jakob Carlsen, bekrefter at det er rekvirert et Sea King-helikopter. Ifølge Carlsen vil helikopteret være fremme om en halv times tid, det vil si rundt 22.00.

- Vet du noe om tilstanden til mannen?

- Politiet har snakket med mannen. Han har hodet over vann, men hvordan situasjonen er utover dette, vet jeg ikke, sier Carlsen til Altaposten.

Politiet sier til NTB like før klokken ti at det etter forholdene står bra til med mannen, men at han er våt og kald.

Fraktes til Masi

Like før halv elleve melder politiet at Sea King har fått hentet ut mannen.

- Han er i god form og blir flydd til Maze, heter det.

Til iFinnmark sier Jakob Carlsen at operasjonen gikk greit, og at mannen bare er litt nedkjølt.