Ny region blir tema i fylkestinget

Prosessen med sammenslåing av Finnmark og Troms der navnevalg, fylkeshovedstad og styringsform blir tema når fylkestinget møtes neste uke.

Nedenfor følger en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune.

Fylkesordfører Runar Sjåstad tar for seg sentrale tema som det politisk må tas stilling til etter at stortingsflertallet har vedtatt å tvangssammenslå Finnmark og Troms.

I meldinga til fylkestinget skriver Sjåstad at Finnmark i alle sammenhenger har ønsket å fortsette som egen region. Prosessen med hvordan en sammenslåing skal foregå er nedfelt i inndelingsloven. Det er departementet som vil innkalle til et første felles fylkestingsmøte.

– Viktig for Finnmark

Sjåstad tar opp en rekke forhold som det må tas beslutning på. På grunn av sommerferie, stortingsvalg og framlegging av statsbudsjett i høst, ser han ikke mulighet for å få til et felles fylkesting før etter oktober 2017.

Møtes i Kirkenes

– Det er også viktig at det første felles fylkesting gjennomføres i Øst-Finnmark. Dette har sammenheng med den store motstanden i Finnmark til sammenslåingen av fylkene. Motstanden handler i stor grad om frykten for at befolkninga i Finnmark vil miste sin demokratiske innflytelse i et nytt stort fylke, skriver han.

Like mange fra Finnmark og Troms

Fylkesordføreren påpeker at det er store ulikheter mellom Troms og Finnmark når det gjelder areal, ressurser og innbyggertall: – Å kun fokusere på innbyggertall som kriterium for sammensetning av ei fellesnemd vil være et dårlig utgangspunkt for sammenslåing av fylkene. Derfor det er viktig at ei fellesnemd har like mange representanter fra begge fylkene.

Fylkesordføreren mener også at antallet fylkestingsrepresentanter i det nye fylkestinget ikke blir så lavt at det er stor sannsynlighet for at enkelte deler av fylket ikke får representanter i et nytt fylkesting.

Hovedsete i regionen må legges til Vadsø

Fylkesordføreren mener at det er viktig at eksisterende kompetansemiljøer i Vadsø og Tromsø ivaretas i det nye fylket. - Det er stor forskjell på de to byene med tanke på arbeidsmarked og sammensetning av offentlige og private arbeidsplasser. Det vil sannsynligvis ha flere negative konsekvenser for Vadsø og Finnmark dersom hovedadministrasjonen legges til Tromsø enn motsatt. Det er derfor svært gode argumenter for at hovedsetet for administrasjonen og politisk ledelse i den nye regionen legges til Vadsø, med en egen avdeling i Tromsø, sier Sjåstad.

Formannskapsmodellen som politisk styringsmodell

Finnmark har i dag formannskapsmodellen, mens Troms har parlamentarisme som styringsform. Det er fordeler og ulemper med begge modellene, men slik fylkesordføreren ser det er formannskapsmodellen en langt rimeligere og mindre geografisk utfordrende enn den parlamentariske modellen.

Søknad om oppløsning av den nye regionen

Fylkesordføreren vil til slutt gjøre oppmerksom på at hvis det ved et eventuelt regjeringsskifte etter Stortingsvalget 11. september åpnes for at tvangssammenslåtte regioner kan søke om oppløsing, så vil det bli fremmet en sak for fylkestinget 25.- 26.oktober angående dette.

Fylkestinget møtes i Hammerfest 14. -15. juni der meldinga legges fram.