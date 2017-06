Nå blir dette enklere for arbeidsgiver

– Vi tilbyr dette først og fremst for å gjøre det enklere for arbeidsgiverne, sier NAV leder i Vadsø Beathe Harila. Arbeidsgiverne har allerede sin egen side på nav.no. Denne siden fylles med stadig mer innhold, og nå er altså møteplanleggeren her, forteller hun i en pressemelding.

Den nye sykefraværsoppfølgingen handler ifølge NAV om en digital møteplanlegger hvor man kan avklare tid og sted for dialogmøter.

– Der man før måtte bruke mye tid på telefon og mail for å finne tidspunkt for møter, kan man nå raskt og effektivt avklare neste møte digitalt. Arbeidsgivere som har fått prøve den nye møteplanleggeren opplever den som en kjærkommen forenkling, heter det.

Oppdateringen gir blant annet mulighet til å velge mellom tidspunkt og viser oversikt over møter som er avtalt.

Vant pris

Torsdag forrige uke vant NAVs digitale sykefraværsoppfølging førsteprisen på Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin digitalkonferanse.

– Vi jobber aktivt for å utvikle våre digitale tjenester. Vi ønsker å levere best mulig tjenester, og dette er et eksempel på hvordan man kan gjøre ting på nye måter, og som bidrar til å effektivisere forvaltningen. Sist men ikke minst bidrar dette til å gjøre hverdagen enklere for brukere og arbeidsgivere, sier Harila.