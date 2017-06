Vannvittig skøy ute på skolen

Se alle bildene ved å bla med pilene eller sveipe over skjermen!

– Det er fint og hyggelig å være her, spesielt når sola kommer opp. Og så er det veldig fint å ligge her i hengekøya, forteller Elisabeth og Elle Kari.

Sandfallet ungdomsskole er svært fornøyd med det nye uteområdet som Alta kommune har laget. Det er et moderne uteanlegg tilpasset ungdom, med hengekøyer, basketballkurv, bordtennisbord, ballbinge, paviljong med musikkanlegg, og mye mer.

En som er ekstra fornøyd, er trivselsansvarlig Øystein Furulund Eriksen. Han har satt klassen i sving med organisert vannkrig med vann på flasker. Helt greit det, når sola steiker i skolegården.

– Vi har vært veldig heldige, og fått masse nytt utstyr. Vi har ballbinge, basketballbane, bordtennisbord, hengekøyer og fine sitteområder. Og så får vi sandvolleyballbane, forteller Furulund Eriksen.

– Før var elevene mye inne i gangene. Nå når elevene kommer seg ut, får rørt på seg og får brukt litt energi, tenker vi at de er mer opplagt når de kommer inn til timen også, sier Furulund Eriksen.

– Nå har elevene mye å gjøre, og det er en ny verden for oss, sier han.

Alle går ut

– Det er helt fantastisk, alle går ut nå og ingen sitter inne, sier Andrine, Ida og Elisabeth, som går i 9. klasse.

– De hengekøyene er veldig populære. Selv om vi slipper tidlig ut, når vi ikke å få en ledig, sier jentene.

– Og så er det deilig å bare være ut og høre på musikk. Musikken topper nesten alt, vi kan høre på musikk og ha det artig, sier jentene.

Kostet fire millioner

– Vi er veldig fornøyde med det nye området, og det ser ut til at elevene også liker det, sier rektor Bjørn Pedersen.

Det er ikke en billig investering Alta kommune har gjort i skolegården til Sandfallet ungdomsskole. Men som en del av utbygginga av skolen, er ikke fire millioner mye. Spesielt ikke hvis en kan få noen hundre ungdommer til å være mer aktive.

– Vi har jobbet i team i et par år, der elevene har vært involvert, for å finne ut hva uteområdet skulle innehold. Jeg har jobbet mye med det og det er mange tanker bak det slik det er bygd, forteller Per Erik Bjørnstad, avdelingsleder for park og idrett i Alta kommune.

Men da det meste var klart, var det plutselig ikke penger til musikkdelen. Men det ordnet seg til slutt.

– Litt av fundamentet med dette var å få ungene ut av gangene. Nå når vi fikk til det med musikken, ser vi at det er artig for alle å gå ut, også de som ikke vil spille ball, sier Bjørnstad.

En kan sikkert si at dette området er et av hans hjertebarn, for han har engasjert seg mye.

– Jeg ville jo at elevene selv skulle bestemme musikken, men så ble det mobilfri skole og da ble det vanskelig. Men jeg tror det fungerer godt nå også, med MP3 eller spillelister som kan lages på forhånd, sier han.

– Det er artig å se at det samler seg masse folk ute! Det er viktig at ungene ikke bare er aktive på barneskolen, men at også ungdommene kommer seg ut, slår Bjørnstad fast.