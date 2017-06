Politiet: – På tide å bytte dekk

Vinteren står for hell, også i Finnmark, som du garantert har lagt merke til .

Og i liket med at shortsen skal frem, er det på tide å skifte til sommerdekk. For selv om hovedregelen sier at piggdekk ikke tillatt perioden 01.mai – 15.oktober, så har den ekstra lange vinteren gjort at mange har vegret seg for å skifte til sommerdekk.

Men nå sier politiet stopp.

– Politiet har denne uken gjennomført trafikkontroller med fokus på ruspåvirket kjøring. Vi observerer at mange enda kjører med piggdekk. Vei og føreforholdene gir ikke lenger grunnlag for bruk av piggdekk. Vi ber om at de som enda kjører med piggdekk bruker godværet de kommende dagene til å bytte til sommerdekk. skriver Finnmark politidistrikt på Facebook .

Det betyr at sjåfører som fra neste uke velger å kjøre med piggdekk, må belage seg på 1000 kroner i gebyr.