Leverte fiskeskjell og vant laksedøgn

Overvåkingsprosjektet i Altaelva går inn i sitt femte år, og i dag ble vinnerne av fjorårets skjellprøvesamling trukket ut hos ALI i Øvre Alta.

Leverte 1000 prøver

Vinnerne av fjorårets overvåkingsprosjekt, hvor man tar skjellprøver av laks for å overvåke oppdrettsfisk som går opp i elva, ble trukket i dag. De to herrene her vant henholdsvis laksedøgn Nedre Sierra og en «feit» utgave av fiskeutstyr.

Fiskerne er nøkkelen i prosjektet, og i 2016 ble det levert hele 1.000 prøver – en tredobling fra starten i 2013. Det har vært en svært positiv utvikling i perioden, og for 2016 var andelen oppdrett på 0,7%.