– Sykehusstrukturen ferdig utredet

Altaposten har tidligere denne uka hatt en sak om regjeringsmedlem og tidligere leder i Finnmark Høyre og hans tidligere uttalelser om helsepolitikken. I en uttalelse som er sendt media etter medlemsmøte onsdag sier Alta Høyre følgende:

Bakke-Jensen kritisk til helseministerens dobbeltkommunikasjon ...men det var da Ap styrte og nektet å utrede sykehusstrukturen. Tips oss Ring, SMS, MMS til 901 37 819, epost til redaksjonen@altaposten.no.

«Sykehusstrukturen er ferdig utreda i Alta. Alta skal ha ett sykehus tilbud med akuttmottak og fødeavdeling. Alta Høyre stiller seg bak kravet fra innbyggerne, som ønsker trygghet og ett verdi helsetjenester for en befolkning på over 20000.Rapporten fra Oslo Economics har allerede vist oss at et slikt tilbud i Alta vil gi god samfunnsøkonomisk effekt.

Alta Høyre ønsker flere og bedre sykehustjenester til Alta Sykehus. Døgnåpen røntgen, CT og MR vil gi oss livsviktig diagnostisering lokalt i Alta. Vi forventer at tjenesten legger opp til at lege personalet skal kunne utføre trombolyse-behandling på slagpasienter lokalt.

Ambulanser har utviklet seg enormt den siste tiden, flere og mer moderne ambulanse tjenester ( bil, fly og helikopter)vil kunne gi pasienter stabilisering og behandling på vei til sykehuset. (UNN) Et bedre tilbud vil gi innbyggerne Vest-Finnmark og på innlandet trygghet og forhindre merskader. Velferdsteknologi vil være en viktig nøkkel for å gi innbyggerne denne trygget.

Alta sykehus skal ha egen stedlige ledelse.

Pasientreiser er ofte en belastning for syke og gamle pasienter derfor ønsker vi fortsatt at reisen til og fra sykehus skal være tilpasse tiden pasientene bruker til og fra sykehuset.»

Kravet fra Alta Høyre sendes til Erna Solberg og Frank Bakke-Jensen.