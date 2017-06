Tipser Gunnar Nyberg står på fergekaia i Nyvoll med bilen full av frysevarer.

Med han står en håndfull andre passasjerer som skulle tatt Nyvoll-Korsfjord ferga.

– Ferga er bare tatt ut av trafikk og har jeg bilen full av frysevarer. Da jeg ringte Boreal, sa de at det kanskje går ferge klokka 20.15. Dette er helt utrolig, forteller han til Altaposten.

Boreal opplyser på side nettsider at Rute 550 Korsfjorden-Nyvoll innstilles på grunn av driftsmessige utfordringer.

– MF Hasfjord vil innta rute fra kl. 20.00 fra Korsfjorden, heter det.

Tilbake i drift

Daglig leder i Boreal sjø, Steinar Mathisen, opplyser til Altaposten at feilen skyltes en jetmotor som ikke ville starte. Klokken halv fem fredag ettermiddag kan han fortelle at de håper å få ferga i drift igjen innen et par timer.