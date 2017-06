– Dalen er Altas nye pressområde

Suhr, tidligere leder i Alta Bondelag – nå aktiv politiker i styret i Alta Senterparti, peker ut Tverrelvdalen som frontlinja i kampen for å sikre aktive bønder nok produksjonsjord.

– Vi har et ferskt eksempel fra den politiske behandlingen. Onsdag hadde planutvalget en klage fra en aktiv gårdbruker som vil tape viktig jord til en veiløsning for Kvitberget boligfelt. Boligdelen er fornuftig plassert uten å være til hinder for landbruket, men tilførselsveien er lagt over landbruksjord, påpeker Suhr og legger til at det er en økende konflikt mellom interessen for å bygge og bo i Dalen og på den andre siden å sikre aktive bønder nok jord.

– Jeg forstår veldig godt at mange vil til Tverrelvdalen for å bo. Dalen tegner seg å bli Altas nye pressområde sett ut fra landbruksnæringens ståsted, mener Suhr.

– Utvid feltene

Suhr understreker at det også er i de lokale bøndenes interesse å legge til rette for boligbygging i Tverrelvdalen. Han ønsker at lokale politiske myndigheter skal gå i aktive forhandlinger med Fefo for å sikre økt areal slik at de to planlagte feltene Kvitberget og Svenbakken kan utvides betydelig.