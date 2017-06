Swingklubben kan stå for fall

I 27 år har Alta Swingklubb hatt sin faste dansekveld på Folkets hus, en tradisjon som kan stå for fall dersom bygget blir solgt.

– Vi er meget bekymret for den videre drift, skriver leder Alf Sterner Johansen og resten av styret i et innspill til leder for samfunnsutvikling, Oddvar Konst, med kopi til ordfører Monica Nielsen.

– Vi har gjort grundig research, og pr i dag finnes det ingen alternativ for vår virksomhet. Vi er avhengig av et lokale av en viss størrelse med godt dansegulv, god ventilasjon, faste leiedager og lagerplass for musikkanlegg og rekvisita, sier klubbstyret, som minner om de mange tusen timene med god folkehelse swingklubben bidrar med.

– Folkets hus står allerede der, det er godt vedlikeholdt og er en bygning som kan benyttes til mange formål. Et slikt bygg vil nok aldri bli satt opp igjen slik trenden er i dag, og det er derfor viktig at man tar vare på og beholder det akkurat slik det er, sier swingklubben.