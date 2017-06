Nord-Norge og Oslo er flinkest på dette

Trygg Trafikk og forsikringsselskapet If har gjennom 3.230 kontroller i det ganske land kontrollert sitteretning på barn under fire år i bil. Resultatet viser at nå sitter hele 63 prosent av barn mellom 1 og 3 år bakovervendt.

Til sammenligning satt kun 20 prosent av barna bakovervendt i 2010.

– Stadig flere voksne har forstått at barna er tryggest når de sitter bakovervendt i bil. Bakovervendt bilstol er definitivt tryggest og sikkerheten må gå foran alt. Barna er tross alt det viktigste vi har og de fortjener mest mulig sikkerhet i bil, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen i en pressemelding .

Årsaken til at man bør sette barna bakovervendt frem til de er fire år, er fordi hodet er stort og tung sammenlignet med nakkemuskulaturen. Derfor øker faren for nakkeskader hvis det kastes fremover i en ulykke. Trygg trafikk opplyser at Ved bakovervendt sikring vil trykket fordeles på hele området fra hodet til baken.

Oslo og Nord-Norge flinkest.

I Oslo sitter hele 72 prosent av barna under fire år bakovervendt, etterfulgt av Nord-Norge med 71 prosent. Dårligst ut kommer Vestlandet. Der er andelen fremdeles bare litt over halvparten, 53 prosent.

Kontrollresultat fordelt på UP-distrikter