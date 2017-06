Laget kork ved brua

Det hører med til sjeldenhetene at det går i stå utenfor rushtid på E6 i Alta, men torsdag kveld ble det en smule kaotisk på Elvebakken da en buss ble stående mellom rundkjøringa og Alta bru.

Like etter klokken 20 var det kø fra Elvebakken-siden, men lykkeligvis var det passasje for bilene som kom fra Aronnes. Det gjorde at det var mulig å komme seg over brua fra Elvebakken-sida. Stor trafikk fra Kronstad gjorde at det bød seg få muligheter til forbikjøring.

Før klokken 20.30 fikk sjåføren manøvrert bussen ned til parkeringsplassen bved Milano, slik at trafikken kunne gå som normalt.