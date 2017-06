Gikk for sammenslåing

Det melder NRK Finnmark . SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø mener det er betenkelig demokratisk.

– Til tross for at et stort flertall i Finnmark fylkesting har sagt nei til sammenslåing med Troms, så vet Høyre og Fremskrittspartiet best, og vil tvinge dette fram, sier Bergstø til NRK.

Laila Davidsen sier på sin side til kanalen at regionen blir mer attraktiv og får et større og sterkere fagmiljø i fylkesadministrasjonene.

– Dette åpner for mange muligheter for å flyttet makt og ansvar, samt oppgaver fra staten og opp til Nord-Norge, sa Davidsen til NRK.

Alle forslagene om tvangssammenslåinger av kommuner fikk flertall på Stortinget. Tre av sammenslåingene ble vedtatt med bare én stemmes overvekt, etter en lang debatt ble voteringen avsluttet først ved 20-tiden.

Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner. Det endelige tallet blir 354. (©NTB)