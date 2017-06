Ellefsen med «ellingville» planer

For en tid siden møtte SISA-leder John-Tore Martinsen skuespiller Per Christian Ellefsen i Oslo, noe som førte til nytt møte i Alta onsdag denne uken. Her var blant andre kultursjef Tor Helge Reinsnes Moen invitert inn, og selv om Ellefsens innledning raskt handlet om satsingen i Korsfjorden, så innledet han med prat om SISAs hjemsted og hjertebarn; Bossekop.

Hit vil Ellefsen få flyttet de mange solide og tidsriktige bygningene fra innspillingen av Kautokeinopprøret, og hvis vrient å få dem kjøpt fra Nils Utsi, så kan man alltids bygge landsbyen opp fra grunnen av, sa Ellefsen. Også autentisk jordgamme står på ønskelisten.

Et gammelthus-vakuum

– Jeg er opptatt av gamle bygninger og alt det de fikk til før i tiden. Bossekop som gammelt handelssted, her kan vi i samarbeid med SISA få til noe, sa det selverklærte prosjektmennesket Ellefsen, som via restaurering av et italiensk palass fra 1200-tallet samt en svensk herregård, har dokumentert beundringsverdig gjennomføringsevne.

– Gamle hus tas ikke av ras og vær og vind. Den kunnskapen må kunne tas tilbake til Finnmark og formidles videre. Det er min kongstanke, sa Ellingsen, som minnet om vårt vakuum i form av mangel på gamle bygg, fordi alt ble sprengt og ildsatt under krigen.

Satse på turisme

Så var det stedsmessig temaskifte til Korsfjorden, hvor Ellefsen har hytte samt eiendommer både på Mikkelsnes og innerst i Korsfjordbotn. Ved hjelp av SISA-samarbeid vil han knytte disse sammen ved å restaurere den gamle kjerreveien opp til status kulturvei, og var ærlig på at hensikten også er satsing på turisme. Han viste til planer om små hytter for utleie, og så på sikt for seg bedrifter rundt konsepter som kafé, kortreist mat, urteproduksjon, mikrobryggeri og mye mer.

– Det er bare å taue inn mer etter hvert, og SISA-venner skal ikke bare være med på å bygge det opp, men også drive det, lovet Ellefsen, som sa han har diskutert et konsept med Monster Media, om å forevige prosjekt og prosess i form av en fjernsynsserie.

Vil dele plassen

– Vi er lengre på vei med disse prosjektene enn vi kanskje tror, sa John-Tore Martinsen, hvorpå Reinsnes Moen ga Ellefsen «tekniske» råd samt kommunal kontakt vedrørende søknad om finansiering av kulturveien.

– Kulturstier i fjorden har høy prioritet for Alta kommune. Og de er spillemiddelberettiget, sa kultursjefen.

– Dette er ikke for meg og min familie. Jeg vil dele plassen i Korsfjorden med andre. Jeg beundrer SISA og andre som gjør noe på tross av, og ikke på grunn av. Håper vi kan få til noe sammen, sa skuespilleren og finnmarksvennen Per Christian Ellefsen, stadig godt kjent fra sin rolle i filmene om nervevraket Elling.

Altaposten kan bekrefte at skuespilleren framsto som alt annet enn det, under prosjektmøtet onsdag.