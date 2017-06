– Helt nødvendig grep

– Vi er helt nødt til å tilpasse oss vanene til våre lesere og brukere. Akkurat nå går utviklingen i rakettfart mot digitale kanaler, men vi skal legge vår sjel i å lage tre fyldige og gode aviser på mandager, onsdager og fredager. Papiravisa vil fortsatt være svært viktig for oss, både for redaksjonelt innhold og som annonsekanal, fastslår redaktør Rolf Edmund Lund.

Alle utgavene digitale

Samtidig lanserer Altaposten nye tilbud for abonnentene:

– Tilgang på Altapostens arkiv helt fra august 1969, etter at samtlige avisutgaver nå er digitalisert i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Her kan leserne boltre seg i snart 50 år med lokal avishistorie.

– Lansering av nettportalen «100 prosent sport», som er en levende og innholdsrik oppdatering av det som skjer på denne fronten. Dette er at samarbeid i hele Polaris-konsernet.

– Forsterkning av fordeler og tilbud til abonnentene, for eksempel konsertbilletter, aktivitetsdager i Sarves alpinsenter og badeland, og tilbud fra flere samarbeidspartnere.

VG-tilgang?

Redaktør Lund håper at disse tiltakene bidrar til at lokalsamfunnet blir med i kampen for å beholde en sterk lokal mediekanal i en tøff tid.

– Vi jobber også med å utvide avtalen vi har med VG, et avishus som har vært helt i tet i verden når det gjelder digital produktutvikling. Det er mulig vi får til en avtale om å innlemme VGs e-avis i vårt tilbud til kundene, men her er det for tidlig å konkludere, sier han.

Selv om Altapostens lokale innhold er det viktigste, tror han mange vil verdsette en slik tilgang.

– VG evaluerer tilsvarende prøveprosjekter fortløpende, både økonomisk og i forhold til antall brukere, så får vi se om vi går videre med dette, legger han til.

Får hele historien

Altaposten nærmer seg 50-årsjubileet i 2019 og er særdeles stolt av samarbeidet med Nasjonalbiblioteket.

– De har gjort en fantastisk jobb, både for samiske Ávvir, kvenske Ruijan Kaiku og Altaposten. Dette vil gi våre abonnenter en fantastisk mulighet til å bli kjent med lokalhistorien og de mange begivenhetene som har formet lokalsamfunnet, sier direktør Tor Sara, som forteller at Altaposten er en av de første avisene i landet som har fått en slik mulighet.

– Det er også viktig for oss å bygge lojalitet og sette pris på våre abonnenter. De siste årene har vi satset på event og skape mer aktivitet i lokalsamfunnet, gjerne i et forretningsmessig samarbeid med aktører som City scene og Nordlyskatedralen. Det handler i bunn og grunn om å løfte sammen, sier Sara.

Tilspisset konkurranse

I 2014 reduserte Altaposten antall utgivelser fra seks til fem i uka, men i fjor ble det klart at det må bli nok en runde, ettersom man ikke er innstilt på å svekke det redaksjonelle innholdet og redusere antall journalister. Da er det nødvendig å se på utgivelsesfrekvens på papiret.

– Selvfølgelig handler det om å redusere kostnader til blant annet trykking og distribusjon, men det viktigste er at skiftet er helt nødvendig i konkurransen som har tilspisset seg digitalt og at våre kunder beveger seg inn på nye plattformer. Da må vi nødvendigvis tilpasse oss det, sier Sara.

Full enighet

Da styret i Nordavis AS hadde saken oppe til behandling var det full enighet, både fra eiergruppene, lokale styremedlemmer og de ansattes representanter om veien videre. Styreleder Harald Rise er svært imponert over den omstillingsevnen som er vist i Mediehuset Altaposten.

– Altaposten er helt i front når det gjelder publikums bruk av digitale tilbud. Dette grepet vil styrke denne satsingen. Fremtiden er først og fremst digital, påpeker Rise, som har lang erfaring fra media og er helt sentral i den omstillingen som pågår i konsernet Polaris Media.

Har vært i forkant

Rolf Edmund Lund forteller at det er gjort et enormt arbeid for å møte utviklingen i mediemarkedet og det dramatiske fallet i reklameinntekter.

– Vi har vært forberedt på det som skjer og gjort mange grep de siste 15 årene som vi er sjeleglad for i dag. Vi lever i en omskiftelig tid som fordrer omstilling. Etter at vi startet med plussing av artikler på altaposten.no har opplaget økt, men det kompenserer ikke for reklamefall og at brukerne går fra papir til digitale plattformer, sier Lund.