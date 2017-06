Kutter arbeidsgiveravgift

Regjeringen har klart å berge ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Nå gjeninnføres også reduserte satser gjeninnføres for transport og energi.

– Ikke nok med det, men vi har også berget skipsverftene inn i ordningen. Her var det en trussel om at redusert arbeidsgiveravgift ikke kunne videreføres, sier EØS- og EU-minister, Frank Bakke-Jensen (H)

Viktig jobb

Regjeringen har fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk som gjør det mulig å gjeninnføre generelt reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

– Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde bosettingen i distriktene. Regjeringen har helt siden 2013 hatt en tett dialog med Europakommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge, og det er svært gledelig at vi nå kan gjeninnføre ordningen for transport og energi, sier EØS- og EU-ministeren til Altaposten.

Han betegner jobben som nå er gjort mot EU som svært viktig for distriktsnæringslivet.

– Da vi kom inn i regjeringskontorene ramlet det noen lik ut av skapene. Et av disse var at regionaldirektivet ikke var rullert. Dermed hang trusselen over deler av ordningen. Vi fikk berget mye og gjeninnføringen av differensiert arbeidsgiveravgift for transport og energi var viktig, og viser hvor viktig tilstedeværelse i Brüssel er blitt. Det å komme tidlig inn i prosessene er ofte helt avgjørende for sluttresultatet, påpeker Frank Bakke-Jensen-

Tre år

I 2013 endret Europakommisjonen statsstøtteregelverket slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014. Regjeringen innførte derfor fra samme tidspunkt kompenserende tiltak for den økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene.

Regjeringen har spilt inn endringsforslag til Europakommisjonen, og i mai i år vedtok Kommisjonen å ta de norske forslagene inn i regelverket om gruppeunntak for statsstøtteordninger. Dette innebærer at den generelle ordningen med differensierte satser igjen kan inkludere transport- og energiforetak.

Endringene i EU-reglene skal nå på vanlig måte innlemmes i EØS-avtalen og i norsk rett, og det er forventet at dette vil skje i løpet av høsten. Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå å gjeninnføre differensierte satser for transport- og energisektoren, med virkning fra 1. januar 2018.

Foretak i andre sektorer som kan bruke reduserte satser etter dagens ordning, vil ikke bli berørt av endringen.