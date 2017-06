Raskere lånesøknad for Sparebank 1-kunder

Samtlige 14 SpareBank 1-banker er nå koblet på den nye digitale løsningen for samtykkebasert lånesøknad.

– Våre kunder er dermed de første i Norge som tilbys denne raske og enkle lånesøknaden for boliglån, sier Vibeke Thorin Moldestad i SpareBank 1 Banksamarbeidet.

I ny digital lånesøknad slipper kunden å bruke tid på å finne fram skattemeldingen og lønnsslipper ved søknad om boliglån.

Som om ikke det var nok, var Sparebank 1 Nord-Norge først ut med den nye løsningen. Den 26. april ble løsningen tilgjengelig for kunder, og klokken 10.00 mottok de den første samtykkebaserte lånesøknaden.

– Etter et par avklaringer over telefon ble boliglån og forsikringstilbud lagt til e-signering rett før klokken tolv. Kunden var både fornøyd og temmelig overrasket over at hele prosessen tok mindre enn to timer, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i SpareBank 1 Nord-Norge.

Enkelt, raskt og trygt

I den nye løsningen har Skatteetaten gjort data tilgjengelig for overføring til bankenes system. Det er kun relevant data for lånesøknaden som blir overført, slik at kunden ikke lenger trenger å gi fra seg all informasjon i skattemeldingen. Det elektroniske samtykket er tidsbegrenset, og gjelder kun for én bank.