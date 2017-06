Jakter på nye ideer

Festspillene startet i 2015 en omlegging av stipend- og tilskuddsordning med ønske om å stimulere til nyskaping og utvikling av nye produksjoner og konstellasjoner på tvers av både geografiske og kunstneriske grenser. Nå håper festivalen å få inn nye prosjekt-ideer på et tidligere stadium.

– Festspillene skal ha en aktiv rolle som kunstprodusent, og årsaken til denne omleggingen er først og fremst at vi ønsker å bidra til nyskaping og utvikling av nye kunstprosjekter med utgangspunkt i nordlige kunstnere. Vi har store forventninger til hva vi kan oppnå når vi nå rendyrker vår rolle som co-produsent, sier festspilldirektør Maria Utsi til Harstad Tidende om det nye prosjektet Open Call, som er en ny ordning for produksjonsstøtte.Med denne ordningen ønsker hun å få inn nye ideer på et tidlig stadium.